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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Habertürk'te

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Habertürk'ten Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. Poroşenko, "Savaşa Bayraktar'la karşılık verdik" derken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'e ziyarete gelirse anlamı büyük olur" dedi. Müzakere sürecine de değinen Poroşenko "Rusya çekilir çekilmez müzakereler başlamalı" diye konuştu.

Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko Habertürk'te
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Poroşenko "Bizim kuvvetlerimizin mücadelesi kesinlikle çok başarılı oldu. Sizinle son konuştuğumuzda Rus güçleri evimden 5 km ötedeydi. Tüm ekibim burada savaşıyordu. Şimdi ise her yerde mücadele ediyoruz. Ruslar zafer kazandıklarını iddia etse de bu kesinlikle doğru değil. Koşullar zorlaştı ama korkmuyoruz. Özgürlük ve demokrasiyi elektriğe değişmeyiz" diye konuştu.

Ukrayna Savunma Konseyi Oleksiy Danilov'un Kremlin'in Avrupalı yetkililerle barış görüşmesi yaptığı iddialarına Kremlin Sözcüsü Peskov'dan yalanlama gelmişti. Alçı'nın konuya ilişkin sorusuna Poroşenko "Putin'e güvenmeyin. Putin'in sözcüsüne güvenmeyin. Kamuoyunu manipüle ediyor ve asla doğruyu söylemiyorlar. Sorduğunuz soruya yorum yapamam ama Putin'e güvenmeyin diyorum" yanıtını verdi.

Alçı'nın Türkiye'nin savaştaki rolü ve diplomasi çalışmalarına ilişkin sorusuna ise Poroşenko şu yanıtı verdi;

Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortada olduğunu söyleyemem. 5 yıl boyunca Türkiye ile omuz omuza bir ilişki yürüttük. Size şunu hatırlatayım. Rus saldırılarına ilk karşılık Türk Bayraktarları ile verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e son olarak güçlerini Ukrayna'dan çekmesi ve ateşkes için tek koşul olduğunu söyledi. Erdoğan Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçişine de izin vermedi. Biz karşımızda güvenilir bir ortak görüyoruz" dedi.

Müzakere sürecine yönelik ise Poroşenko "Müzakereler Rusya çekilir çekilmez başlamalı ve Kırım üzerine müzakere etmeliyiz. Türkiye Kırım'ın yasadışı işgaline de başından beri çok net davrandı. 2023'te bu savaş sona ermeli ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konuşulmalı. Şayet bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'i ziyaret ederse bunun anlamı çok büyük olur. Burada çok dostu var" yanıtını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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