Ukrayna mı gerçekleştirdi? Rusya'da peş peşe yangınlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da petrol yangını! Ukrayna mı yaptı? Ukrayna Rusya haberleri
ABONE OL

Ukrayna mı vurdu? Rusya'da akaryakıt deposun ve askeri tesiste yangın

Rusya'nın Bryansk kenti gece yarısı yangın ile uyandı. Kentte akaryakıt deposunda yangın meydana geldiği açıklandı.

Son dakika: Rusya'da petrol yangını! Ukrayna mı yaptı? Ukrayna Rusya haberleri
Ukrayna mı gerçekleştirdi? Rusya'da peş peşe yangınlar
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol boru hattı şirketi Transneft'e ait tesiste gece 2'de yangın meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığı, yangında yaralanan olmadığını açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre Ukrayna sınırının kuzeydoğusunda, Sumy ve Chernihiv yakınlarındaki yangın hakkında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı önce ayrıntılarını yayınladı, ardından bu paylaşımı geri çekti. Bu durum yangınların Ukrayna saldırısı sonrası yaşanmış olabileceği ihtimalini düşündürdü.

Haberde ikinci yangının da çıktığı ve bunun da Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü'nün 120. cephaneliğinde çıktığı bilgisine yer verildi.

UKRAYNA DAHA ÖNCE DE PETROL RAFİNERİSİNİ VURMUŞTU

1 Nisan'da Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söylemişti.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Pekin'de kapanma endişesi: Halk marketlere koştu!
DÜNYA Yeniden kapanma endişesi: Halk marketlere koştu!
Putin'den Macron'a tebrik
DÜNYA Putin'den Macron'a tebrik
Macron yeniden seçildi: Neler yapacak?
DÜNYA Macron'un yapılacaklar listesine neler var?
Son dakika: ABD'den Kiev'e üst düzey ziyaret
DÜNYA ABD'den Kiev'e üst düzey ziyaret
Son dakika: Savaşın gölgesinde 2 ay: Son gelişmeler neler? - Güncel haberler
DÜNYA Savaşın gölgesinde 2 ay: Son gelişmeler neler?
FRANSA'DA PROTESTO! Son dakika: Macron karşıtı gösteriler düzenlendi! - Güncel haberler
DÜNYA Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi!
İsrail ordusu: Lübnan'dan ülkemize roket atıldı
DÜNYA İsrail ordusu: Lübnan'dan ülkemize roket atıldı
IKBY'den terör örgütü PKK'ya tepki
DÜNYA IKBY'den terör örgütü PKK'ya tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya'ya taziye mesajı
DÜNYA Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya'ya taziye mesajı
Bakan Çavuşoğlu Brezilya'da
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu Brezilya'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.