Rusya Ukrayna askeri gücü karşılaştırması, günün en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. Rus ordusunun Ukrayna'ya kara ve hava harekatı başlaması ile beraber iki ordu gücü araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Rusya ve Ukrayna asker gücü karşılaştırılması nasıl? İşte, Rusya ve Ukrayna ordu, asker gücü karşılaştırılması...

AKTİF PERSONEL

RUSYA: 850 bin

UKRAYNA: 200 bin