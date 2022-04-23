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Ukraynalı çocuklar 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetim çocuklar, Sakarya'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde şarkı söyledi, dans ve jimnastik gösterileri sundu

Ukraynalı çocukların 23 Nisan coşkusu
Ukraynalı çocukların 23 Nisan coşkusu
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AA

23 Nisan kutlamaları kapsamında Ukrayna'dan Sakarya'ya getirilen 113'ü yetim çocuk, 63'ü bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafilenin bulunduğu otelde etkinlik düzenlendi.

İyilik Melekleri Derneği ve eğitimci Emine Aracı'nın organizasyonunda düzenlenen etkinliğe, İl Göç İdaresi ve Kızılay yetkilileri de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda iki ülkenin milli marşları seslendirildi.

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan Ukraynalı çocuklar, etkinlikte şarkı söyledi, dans ve jimnastik gösterileri sundu. İki ülkenin müzikleri eşliğinde dans eden çocuklar, otel bahçesine kurulan şişme oyun parkında gönüllerince eğlendi.

İl Göç İdaresince çocuklara içinde boyama kitapları, defter, kalem bulunan "uyum"un tersten yazılışı olan "MUYU" maskotlu çanta ve oyuncak dağıtıldı.

"TÜRKİYE'YE MİSAİRPERVERLİKLERİ İÇİN MİNNETTARIZ"

Ukrayna Grup Sorumlusu Svetlana Homm, 23 Nisan gününü çocuklarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Homm, Türkiye'ye misafirperverliği dolayısıyla minnettar olduklarını belirterek, "Burada bulunmamızı destekleyen, bizlere yardım eden devlet kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu bayramı bizim için organize eden otel çalışanları ve derneklere teşekkür ederiz. Yaşasın Ukrayna, yaşasın Türkiye." diye konuştu.

Otelin genel koordinatörü Kamil Özkan ise 23 Nisan'ın öneminden bahsederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla barışın, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın, birlikteliğin fotoğrafını vermenin sevinci, mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Mustafa Kemal Atatürk 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi içinde 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Yaşasın Ukrayna ve Türkiye halklarının kardeşliği, yaşasın Ukraynalı ve Türkiyeli çocuklar." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU OLDUK"

Çocuklardan Aleksandr Kolsov, Türkiye'nin her şeyini çok sevdiğini, doğasını, parklarını ve oyun alanlarını beğendiğini anlattı.

Kolsov, 23 Nisan'ı burada öğrendiğini dile getirerek, "Bugün gösteri yaparken, alkış alırken bayramı burada hissettik. Etkinliğe iştirak ettiğim için çok mutluyum. Bütün ülkelerde barış olsun, savaşlar olmasın, çocuklar ağlamasın." diye konuştu.

Kamila Babenko, kutlamaların güzel geçtiğini aktararak, "İstiyorum ki bütün dünya çocukları anne ve babalarının yanında olsun, savaş olmasın. O günleri kendi memleketlerinde kendi evlerinde geçirsinler istiyorum. Bugünü Türkiye'de ilk kez kutluyoruz. Çok farklı ilgi gördük. Oyun oynadığımızda, şarkı söylediğimizde herkes çok alkışladı. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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