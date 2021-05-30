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HaberlerGündem3. SayfaSON KARE! Son dakika: Ukraynalı dağcının son fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
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Cansız bedeni bulunan Ukraynalı dağcının zirvede çektiği son fotoğrafı ortaya çıktı

Antalya’da en son annesine Geyiksivrisi Dağı’nın zirvesinde olduğu mesajı attıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışmalarının 16. gününde cansız bedenine ulaşılan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) zirvede çektiği son fotoğrafı ortaya çıktı. Feci olayda dağcının bu fotoğrafı annesine atma fırsatının olmadığı öğrenildi

SON KARE! Son dakika: Ukraynalı dağcının son fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
Ukraynalı dağcının son fotoğrafı ortaya çıktı
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İHA

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya tatil amacıyla gelen Yana, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attı.

İHA'nın haberine göre, bu mesajın ardından Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs'ta ailesinin yanına dönüş yapması beklenen Yana’dan haber alınamayınca Kryvosheia'nın ailesinin ihbarıyla 12 Mayıs'ta arama çalışmalarına başlandı.

İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı. 2 gün önce saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalarda Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu.

SON KAREYİ ATAMADI

Sarp ve kayalık alandan helikopterle alınan Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna getirildi. Yana Kryvosheia'nın cenazesinin yarın ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Zirveye çıktığı ilk günde annesine mesaj atan Kryvosheia'nın, bir de öz çekim yaptığı ve bu fotoğrafı annesine atmaya fırsatının olmadığı öğrenildi. Kryvosheia'nın, zirveyi fotoğrafladığı ve elinde elma ile öz çekim yaptığı anlar görüldü. Arama çalışmalarında Slava Kryvosheia’nın da kardeşinin çıktığı zirvede çektiği videolar ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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