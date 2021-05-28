Ukraynalı kadın turistten acı haber!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Son dakika haberler... Antalya'da aranan Ukraynalı turistin cansız bedeni bulundu

Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turistin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberler... Antalya'da aranan Ukraynalı turistin cansız bedeni bulundu
Ukraynalı kadın turistten acı haber!
0:00 / 0:00
AA

Tatil amacıyla 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları genişletilerek yürütüldü.

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı.

İz takip köpeklerinden de faydalanılan çalışmalarda, uçakla havadan tarama yapıldı. Bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ukraynalı kadının cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kryvosheia'nın 10 Mayıs'ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti.

Kryvosheia'nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine 16 gün önce arama çalışması başlatılmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda tanker kıyıya sürüklendi!
GÜNDEMİstanbul Boğazı'nda tanker kıyıya sürüklendi!
SON DAKİKA: Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı çalıştırıp parasını alıyordu iddiası... - Haberler
GÜNDEMAleyna Çakır davasında çarpıcı ifade!
Caddenin ortasında göz göre göre taciz edip kaçtı!
GÜNDEMBiri caddede diğeri markette taciz etti!
Feci kaza! İsveç vatandaşı kadın hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMFeci kaza! İsveç vatandaşı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika: Mehmet Ağar'a kötü haber! Görevine son verildi... - Haberler
GÜNDEMYalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması
Bingöl'de aranan FETÖ üyesi, saklandığı evde yakalandı
GÜNDEMFETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet törenine katıldı 136 hafız Ayasofya Camii’nde icazet aldı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Ayasofya'da icazet törenine katıldı
"HAYIRLI OLSUN!" Son dakika: Ayasofya Camii sosyal medya hesabından Taksim Camii için paylaşım - Haberler
GÜNDEMAyasofya'dan Taksim Camii'ne: Hayırlı olsun
Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü
GÜNDEMBeton mikserin altında can verdi
UYGULAMAYLA ENGELLENDİ! Son dakika: Diyarbakır'daki saldırı girişiminde yeni detaylar! - Haberler
GÜNDEMDiyarbakır'daki saldırı girişiminde yeni detaylar!