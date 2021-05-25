22 gün önce 'Zirvedeyim anne' dedi, sır oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 22 gün önce 'Zirvedeyim anne' dedi, sır oldu!
ABONE OL

22 gün önce 'Zirvedeyim anne' mesajı atan Ukraynalı kadın sır oldu

Dağ tırmanışı için Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheıa’dan 22 gündür haber alınamıyor. Ukraynalı turist, en son annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Kayıp turisti bulma çalışmaları ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından sürüyor

SON DAKİKA: 22 gün önce 'Zirvedeyim anne' dedi, sır oldu!
22 gün önce 'Zirvedeyim anne' dedi, sır oldu!
0:00 / 0:00
İHA

Son mesajı 1715 metreden "Zirvedeyim anne" olan Ukraynalı turist 42 yaşındaki Yana Kryvosheıa, 22 gündür habır alınamıyor. Dağın zirvesine çıktıktan sonra sırra kadem bastı, arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Kayıp Kryvosheıa'nın avukatı Antalya Barosundan Ruslana Pasecınıc, "1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs’ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. Annesine 'Ben zirvedeyim' yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu" dedi.

1 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'dan Antalya'ya dağa tırmanış için gelen Ukrayna vatandaşı 42 yaşındaki Yana Kryvosheıa'dan 22 gündür haber alınamıyor. 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi bölgesine tırmanış için çıkan dağcı kadın, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra sırra kadem bastı. Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00'da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılıyor. Öte yandan kayıp kadının daha öncede Antalya'ya gelip tırmanış yaptığı öğrenildi.

'HİÇBİR PROBLEMİ YOKTU'

Yana Kryvosheıa'nın avukatı Ruslana Pasecınıc, “Kayıp şahsın ailesi tarafından bilgi geldi. Ben de aramalara dahil oldum. Kendisi Ukrayna vatandaşı, Antalya’ya turistik amaçlı geldi. Dosyaya dahil olduk. Neler yapıldığın şahit olduk. Bizzat Jandarma ile beraberdim. Ayın 1’inde Antalya’ya geldi. Transfer olup Geyiksivrisi Kampına geldi. Antalya'ya dağcılık yapmaya gelmişti. 1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs’ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. Annesine ‘ben zirvedeyim’ yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu. Kendisini kampa getiren şoför, hiçbir sorun görmediğini, normal ve konuşkan olduğunu söyledi" diye konuştu.

'EN SON SİNYAL 4 MAYIS'TA GELMİŞ'

Sinyalin en son 4 Mayıs'ta geldiğini söyleyen Avukat Pasecınıc, "Jandarmanın yaptığı detaylı aramaya şahit oldum. Telekom'dan da bilgi istendi. Koordinatları ortaya çıkarmak için. Henüz hiçbir şey bulunamadı. Hatta Ankara’dan da Jandarma Arama Kurtarma ekibi geldi dün helikopterle, 20 kişilik bir grup. Onlarda şuan arıyorlar. Bulana kadar çalışmalar devam edecek. En son telefon sinyali 4 Mayıs’ta gelmiş saat 14.00'da. En son sinyal Manavgat'ı gösteriyor ama bunun bir baz istasyonu olduğu belirlendi. Arama kurtarma ekibiyle beraber zirveye kadar ulaştık. Orada gece kalındı, ertesi gün de inildi. Drone çalışmaları da yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Ukraynalı bir turistin kaybolmasına gösterdiği ilgiye memnunuz. Hatta civardaki köydeki insanlar bile faaliyete katıldı. Herkes seferber oldu” şeklinde konuştu.

'ARAMA ÇALIŞMALARI DAHA ÇOK GÜNDÜZLERİ DEVAM EDİYOR'

Ukrayna Konsolosluğu’nun da konu ile ilgili olduğuna değinen Avukat Pasecınıc, “Arama çalışmalarında, JAK ekibi vardı. Akşam jandarmada bir toplantı yapılmış. Toplantıya kaybolan şahsın akrabaları, arkadaşları, Ukrayna Konsolosluğu katıldı. Bir özet yapıldı. Daha sonra neler yapılacağı konuşuldu. Arama çalışmaları gündüzleri devam ediyor, dağ olduğu için gece aranamıyor. Her gün hava şartlarına göre değişiyor arama saatleri. Kaybolan kişi, Geyiksivrisi Dağında zirveye çıktı. O dağın eteklerinde, daha çok doğu tarafında arama çalışmaları yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMGüncel koronavirüs tablosu açıklanıyor
AKILALMAZ ÖLÜM! Son dakika... 2 yaşındaydı! Minik Volkan foseptik çukurunda can verdi!
GÜNDEM2 yaşındaydı! Akılalmaz ölüm!
İl il risk haritası 25 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? E-devlet yardım başvuru formu için tıklayın
GÜNDEM1100 TL pandemi sosyal yardımı başvurusu!
GELİYOR! SON DAKİKA! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı - Hava Durumu
GÜNDEMDoğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak, Akdeniz'de ...
Son dakika: Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMTürkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
SON DAKİKA: Eski koca dehşet saçtı! Boşandığı eşiyle iki adamı vurdu!
GÜNDEMEski koca dehşet saçtı!
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu : 12 gözaltı
GÜNDEM9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Malatya'da kavga ihbarına giden polisler, başından vurulmuş ceset buldu
GÜNDEMMalatya'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 şüpheli ...
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMHafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı