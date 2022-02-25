Ukraynalı kadının Rus askere tepkisi gündem oldu 0:00 / 0:00

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Rusya’nın Ukrayna’nın yönelik operasyonunda Ukrayna’nın güneyinde bulunan Kherson kentinin bir kısmı Rusya kontrolüne geçtiği ifade edildi.

Kentte Rus askerleri görüntülenirken, kentte yaşayan bir kadın Rus askerine isyan etti. Kadın, askerlerden ikisine "Bizim topraklarımızda ne işin var? Silahları bombaları bırakın" diye bağırınca askerler kadını durdurmaya çalıştı. Önce uzaklaşan kadın sonrasında askerlere tekrar seslenerek "Ay çekirdekerinizi cebinize koyun ki, siz öldükten sonra Ukrayna topraklarında büyüyüp yetişsinler" dedi ve gitti.