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Ukraynalı turistin valizlerinden 7 bin 830 adet elektronik sigara çıktı

İHA

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı turistin valizlerini kontrol eden gümrük görevlileri, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan 7 bin 830 paket kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Turistin rahat tavırları ise dikkatleri çekti

elektronik sigara

Edinilen bilgiye göre; Ukrayna’dan tatil için Bodruma gelen 45 yaşındaki Anatolie Yarmalenko, Bodrum-Milas Havaalanı'nda yanında getirdiği 7 adet valiz ile geçiş yaptığı sırada gümrük görevlileri tarafından kontrol için durduruldu.

KURYE OLARAK KULLANMIŞLAR

Turistin valizleri yapılan kontrolde 7 bin 830 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak mallara el konulurken Ukraynalı adam gözaltına alındı. İfadesi alınan Anatolie Yarmelenko, kurye olduğunu itiraf etti.

200 BİN TL DEĞERİNDEYDİ

Elektronik sigaraların piyasa değerinin 200 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Yarmelenko, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yarmelenko, 'ülkeye kaçak mal sokma' suçundan sınır dışı edildi.

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