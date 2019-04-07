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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde eş zamanlı "göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve göçmen kaçakçılığına yönelik dün ülke genelinde 00.00/18.00 saatleri arasında "göçmen kaçakçılığı", 14.00/18.00 saatlerinde ise "yasa dışı bahis" uygulamaları yapıldı.
Uygulamaya 12 bin 760 ekip, 49 bin 914 personel katılırken, 97 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, 153 bahis oynatan kişi hakkında adli, 267 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Uygulamada ayrıca 36 kişi gözaltına alındı, aranan 549 kişi yakalandı.
BİN 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Göçmen kaçakçılığı uygulamasında ise bin 506 noktada 52 organizatör tespit edildi. Bin 879 düzensiz göçmen ile aranan 902 kişi yakalandı. 2 bin 872 araca idari işlem uygulandı, 593 araç trafikten men edildi.
Uygulamalarda, 121 bilgisayar, 27 yazıcı, 42 bin 518 lira para, 1 el bombası, 7 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği, 120 fişek, 107 kök kenevir, 241 gram esrar, 8 gram bonzai, 30 metamfetamin, 5 bin 950 paket kaçak sigara, 46 litre kaçak içki, 350 araç, 4 tekne ve bot, 12 cep telefonu, 4 sigaramatik, 5 oyun makinesi ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.
Yedi yasal İddaa bayisi hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem yapıldı, yasa dışı bahis uygulamasında mühür fekki yaptığı tespit edilen 4 iş yeri tekrar kapatıldı.
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