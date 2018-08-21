Ulsan Horang-i - Sangju Sangmu maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Ulsan Horang-i, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Sangju Sangmu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. 39 puanlı Ulsan Horang-i 3. sırada bulunuyor, Sangju Sangmu 28 puana sahip ve 9. sırada. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sangju Sangmu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 520 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ulsan Horang-i kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Sangju Sangmu sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Ulsan Horang-i önceki hafta Sangju Sangmu mücadelesinde 0-2 yenildi.

Sangju Sangmu ise Ulsan Horang-i karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Ulsan Horang-i, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ulsan Horang-i, kendi sahasında 13 gol attı, 10 gol yedi.

Sangju Sangmu, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sangju Sangmu 10 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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