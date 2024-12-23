Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkânı sunan programa başvurular başladı. Peki, başvuru için son gün ne zaman ve başvurular nereden yapılır? İşte, detaylar...