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        Haberler Dünya Uluslararası Adalet Divanı, İsrail için toplandı

        Uluslararası Adalet Divanı, İsrail için toplandı

        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmalar‌ı Filistin heyetinin sunumuyla başladı. 

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:37
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        Uluslararası Adalet Divanı, İsrail için toplandı
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        Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrailin, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarını ele alacağı danışma görüşüne ilişkin duruşmalar, Filistin heyetinin sunumuyla başladı.

        Filistin heyetine Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki başkanlık etti.

        Türkiye ise 26 Şubat'ta Divanda görüşlerini aktaracak.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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