        Haberler Gündem Güncel "Uluslararası Bursa Bıçak Festivali" başladı | Son dakika haberleri

        Büyükşehir'in düzenlediği "Uluslararası Bursa Bıçak Festivali" başladı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Uluslararası Bursa Bıçak Festivali" başladı. Dünyanın dört bir yanından bıçak ustaları, koleksiyonerler, zanaatkarlar, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunlarının katıldığı ve 100 standın bulunduğu festival, 2-3 Mayıs tarihlerinde de ziyaretçi kabul etmeye devam edecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:44 Güncelleme:
        "Uluslararası Bursa Bıçak Festivali" başladı
        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belleğinde önemli bir yeri olan bıçak zanaatını yaşatmak, köklü mirası geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen "Uluslararası Bursa Bıçak Festivali" Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla başladı.

        Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Sürmene Belediye başkanı Hüseyin Azizoğlu, sektör temsilcileri, bıçak ustaları ve davetliler de katıldı.

        Dün başlayan Uluslararası Bursa Bıçak Festivali, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek atölyeler, sahne gösterileri, söyleşiler ve ödüllü bıçak yarışmaları eşliğinde devam edecek.

        Bursa Bıçakçılığının önemli bir zanaat olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Bursa bıçakçılığı, yüzyılların emeğini ve ustalığını taşıyan çok özel bir zanaattır. Bu değeri görünür kılmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz festivalimizde, üç gün boyunca misafirlerimizi ağırlayacağız. Teknolojiyle dönüşen bıçakçılık sektörünü geniş bir çerçevede ele alırken, Bursa'nın geleneksel zanaat mirasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Yarışmalar ve atölye çalışmaları da Bursa bıçağının marka değerini güçlendirmeye katkı sunacak" dedi.

        Dünyanın dört bir yanından bıçak ustaları, koleksiyonerler, zanaatkarlar, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunlarının katıldığı ve 100 standın bulunduğu festival, 2-3 Mayıs tarihlerinde de ziyaretçi kabul etmeye devam edecek.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencileri taciz eden bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

        Denizli'de, okul çıkışında alışverişe gelen kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal işletmecisi gözaltına alındı. Başka öğrencilerin de aynı istismara maruz kaldığı ortaya çıkan olayda, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

        #bursa haberleri
        #bıçak festivali
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Amedspor Süper Lig'de!
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
