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Uluslararası Caz Günü’ne özel program

Çağrı Sertel, Selen Gülün Trio, Batu Şallıel Quartet ve Cenk Erdoğan Trio ‘Uluslararası Caz Günü’ olarak kutlanan 30 Nisan’da Youtube’da ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’a konuk olacak.

Uluslararası Caz Günü’ne özel program


Garanti BBVA’nın, pandemiden en fazla etkilenenler arasında yer alan müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’ serisi Nisan ayındaki bölümünü, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nü kutlamak amacıyla, caz müzisyenlerine ayırdı. Efsanevi caz piyanisti Herbie Hancock’un girişimleriyle 2011 yılından bu yana ‘Uluslararası Caz Günü’ olarak kutlanan 30 Nisan’da Youtube’da yayına girecek programın konukları, Çağrı Sertel, Selen Gülün Trio, Batu Şallıel Quartet ve Cenk Erdoğan Trio olacak.

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Çağrı Sertel

İpek Atcan’ın sunuculuğunu üstlendiği programın ilk konuğu aranjör, besteci ve prodüktör kimliğiyle farklı projelere imza atan piyanist Çağrı Sertel olacak. Sanatçı, bu yıl yayınladığı solo piyano albümü “Kuytu” da yer alan “Nefes”, “Kış Güneşi”, “Sisli Puslu” isimli şarkılarıyla izleyenleri telaşsız, sakin anlara davet edecek.

Selen G&uuml;l&uuml;n
Selen Gülün

Sertel’in ardından sahneyi besteci, piyanist, vokalist ve eğitimci şapkalarıyla çok yönlü bir kariyer süren Selen Gülün devralacak. Gülün, üçlüsü ile birlikte “Başka”, “Kapı” ve “Bırak Gitsin” şarkılarını seslendirecek. Sahnede Selen Gülün’e kontrbasta Apostolos Sideris, davulda Berke Özgümüş eşlik edecek.

Batu Şallıel
Batu Şallıel

Türkiye’nin yeni nesil genç saksafon sanatçılarının başında gelen Batu Şallıel, dörtlüsü ile ilk solo albümü “The Way” de yer alan “Ordinary Day”, “Sleepless Night”, “My Guilty Pleasure” isimli şarkılarıyla izleyicilere seslenecek. Şallıel’e piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, kontrbasta Enver Muhamedi, davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

Cenk Erdoğan
Cenk Erdoğan

‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’ta son olarak besteci ve gitarist Cenk Erdoğan, üçlüsü ile sevilen albümü Fermata’dan “Kabuk” ve “Kara Gider” şarkılarının yanı sıra “Kavis” albümünde yer alan “Büyük Ada” bestesini seslendirecek. Perdesiz gitarın dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Erdoğan’a, kontrbasta Baran Say, davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

‘Garanti BBVA ile Sesini Aç’, 10. yılı kutlanan 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’ne özel hazırlanan caz dolu içeriğiyle müzikseverlerin kulaklarının pasını silecek.

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