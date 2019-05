Her yıl 12 Mayıs günü, Hemşireler Günü olarak kutlanır. Sizler içinde ne güzel Hemşireler Günü mesajlarını bir arada topladık. Hemşireler Günü, 1964’ten beri ülkemizde de kutlanmaktadır. Dünya Hemşireler Günü olarak 12 Mayısın seçilmesinin sebebi; 1820 Yılında İtalya’nın Floransa kentinde doğan İngiliz Florence Nightingele , modern Hemşireliğin kurucusu olarak tarihe geçmiş bir isim. Kırım Savaşı sırasında İstanbul’da Selimiye Kışlasında da görev yapan ve ‘Lambalı Kadın’ diye de anılan Florence Nigthingele’nin doğum günü olan 12 Mayıs bütün dünyada ‘Dünya Hemşireler Günü ‘olarak kabul edilmiştir. 12 -18 Mayıs tarihleri de Hemşirelik Haftası olarak kutlanmaktadır.

HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2019

- Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

- Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun…

- “Önce İnsan” diyerek halkla hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr, cefakâr hemşirelerimizin “Hemşireler Gününü” kutlayarak meslek hayatlarında başarılar dilerim.

- Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

- Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

- Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin “12 Mayıs Hemşireler Gününü” Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

- Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

- 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun

- Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

- Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

- 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

- On iki mayıs hemşireler günüdür. Bu hayatta en kutsal görev budur. Kanatsız meleklerin mutlu günüdür, Hemşirelik gününü ben kutluyorum.