Uluslararası konuklar Antalya'da

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu 60 ülkenin büyük elçilerini ve uluslararası basınını Antalya'da ağırlıyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından 2 ay içinde salgına karşı çok önemli başarı elde ettiklerini ve 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girildiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü olarak sertifikasyon programı başlattıklarını açıkladı. Ersoy, bir araya geldiği büyük elçi ve gazetecilere şunları söyledi; "Bu program, gönüllü bir sistem. Bu belgeyi almak isteyen otele giderek bir kural listesi hazırlıyoruz. Bu kural listesindeki bütün aşamalara uyuyorsa 'kontrol edildi' işareti koyuyoruz. Aynı zamanda otele bir logo veriyoruz ve tesislerin kapısına bu logonun yer aldığı bir işaret koyuyoruz. Mobil bir karekod kullanıyoruz. Bu karekod sayesinde tüm detaylara ulaşmanız mümkün, şeffaf bir sistem. Tesis hakkındaki detaylı raporları görebiliyorsunuz. Bu programa dahil olan otel listesini de hazırladığımız web sitesinden görebilirsiniz. Türkiye'de tüm tur operatörleri bu sertifikaları otel resimlerinin yanına koymaya başladılar."

Pek çok otelin bu sisteme dahil olmak istediğini dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Şu an 500'den fazla otel bu sertifikaya başvurmuş durumda. Bunun 1 ay içinde 2 bine ulaşacağını düşünüyoruz. Hastanede doktorlar bu konuğun hastanede kalıp kalmamasına karar veriyor. Çok kritik bir durumda değilse konuğumuz otele gönderiliyor. Pozitif vakalar için otellerde izole daireler, bloklar olacak, apartman daireleri şeklinde. Eğer tedavi aşamaları rezervasyon süresinden daha uzun sürerse bu durumda otellerimiz ücretsiz olarak konuklarımıza hizmet sunacak. Tur operatörlerine de bununla ilgili oteller bir taahhüt belgesi sunacak. Aynı prosedür transit yolcular için de geçerli olacak. Herhangi bir geri gönderme olmayacak" dedi.

Türkiye'de bireylerin rızası olmadan tedavilerinin yapılmayacağını ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir turistseniz ve Türkiye'ye geldiyseniz sizlere öncelikle tedavi prosedürü açıklanacak. Hangi tür ilaçların kullanılacağı anlatılacak. Bu prosedürü kabul ederseniz tedavi uygulanacak, kabul etmezseniz tedavi uygulanmayacak. Türkiye'nin genelindeki rakamları biliyorsunuz ama turistik şehirlerdeki koronavirüs rakamlarını da paylaşmak istiyorum. Antalya 2 milyon 400 bin nüfuslu bir şehir ve toplam koronavirüs vakası 472. Aydın'da 238, Muğla'da ise 298. Yani koronavirüs, turistik şehirlerde kontrol altında. Son dönemlerde de vaka sayısı çok az. Turizmi Türkiye'de yeniden başlatabileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. İşletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile yapılan iş birliği kapsamında 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz çok cazip bir kredi imkanını pazartesiden itibaren hayata geçireceğiz. 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kullanabiliyorsunuz."