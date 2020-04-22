Uluslararası öğrencilerden ailelerine

AA

Türkiye Burslarıyla lisans ve lisansüstü öğrenimini başkentte sürdüren Mısırlı, Nijeryalı, Somalili, Ganalı ve Endonezyalı beş uluslararası öğrenci, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda zorunlu olmadıkça çıkmadıkları yurtlarında, cep telefonlarının kamerasının karşısına geçerek video hazırladı.

- "Aklınız bizde kalmasın"

Öğrencilerin her birinin kendini tanıtarak "Biz, YTB'nin sunduğu eğitim fırsatıyla Mısır'dan, Nijerya'dan, Somali'den, Gana'dan, Endonezya'dan Türkiye'ye geldik." diye seslendiği videoda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde lisans öğrenimi gören Endonezyalı Kurnia İkhlasul Amal, "Malumunuz hepimiz sıra dışı bir durumdayız. Bunun için endişe eden ailemize bir mesajımız var: Biz Türkiye'de güvendeyiz. Aklınız bizde kalmasın." diye konuştu.

Öğrenciler, ailelerine aynı mesajı Arapça, Yoruba, Somalice, İngilizce ve Endonezce dillerinde de dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Bölümünde yüksek lisans yapan Somalili Mursal Hersi ile aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimine devam eden Ganalı Mah-Bub Wumpini Abdul-Hanan da "Bizim için gece gündüz çalışan YTB'ye çok teşekkür ederiz. Bizim için elinizden geleni yaptığınız için çok memnunuz." dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimi gören Mısırlı Abdel Aziz Emad Hamza, YTB'ye taşıdığı sorumluluk için teşekkür ederken, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimi gören Nijeryalı Baozar Olamide Zakariyyah da "İyi ki bizim yanımızdasınız, iyi ki biz de sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Türk halkına ise hep birlikte, "Türkiye'nin samimi, yardımsever, misafirperver halkına bir mesajımız var: Moralinizi yüksek tutun. Hayat eve sığar." diye seslendi.

- Türkiye Bursları

Türkiye'nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.

Türkiye'de lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapan yabancı öğrencilere verilen Türkiye Burslarına, öğrencilerin Türkçe öğrenimi, barınma ve beslenme ihtiyaçları, sağlık sigortaları, aylık cep harçlıkları ile Türkiye'ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş yol masrafları da dahil.

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Burslarına her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet ediliyor.

Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.

Türkiye Bursları ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrencileri de videolarla Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendiren YTB, Türkçe dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilere yönelik, öğrenim gördükleri yaklaşık 50 TÖMER aracılığıyla uzaktan Türkçe öğretimi faaliyetlerini kısa zamanda başlatmayı planlıyor.