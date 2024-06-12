Uluslararası Yoga Günü kutlandı

Hint Kültürü’nün bir parçası olan ve tüm dünyaya yayılan yoga için dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler, 2014 yılından itibaren 21 Haziran’ı ‘Dünya Yoga Günü’ ilan etti.

Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla Dünya Yoga Günü’nü kutladı. Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda saat 20.00’de gerçekleşen etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito’nun yanı sıra Sarıyerli yoga severler katıldı.

BAYRAMA DENK GELİNCE ERKEN KUTLANDI 21 Haziran’ın Kurban Bayramı iznine denk gelmesi nedeniyle erkenden kutlanan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, ilk defa bir yoga etkinliğine katıldığını söyledi. Mustafa Oktay Aksu, "Ama çok hoşuma gitti. Kendim yoga yapmadım ama yoga yapan birçok dostumuz var. Yoga gerçekten insanı dinlendiren, rahatlatan, birçok sıkıntıların alınmasına sebep olan güzel bir aktivite. Hindistan’da çıkmış olabilir ama bugün görüyorsunuz tüm dünyada kullanılıyor. Bu da insanları birbirleriyle kaynaştıran, buluşturan güzel bir etkinlik. Bu nedenle, bu etkinliğin oluşmasına katkı sağlayan başta Hindistan Başkonsolosumuz sayın Vinito olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara Sarıyer Belediyesi ailesi adına, Sarıyerli komşularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğin 10 gün erken tarihe alındığını hatırlatan Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, "Normalinde Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran’da kutlanması gereken etkinlik, Kurban Bayramı’na denk geldiği için bu yıl 11 Haziran’da yapılıyor. Birleşmiş Milletler her yıl için mesaj belirlemiş. 2024 yılı mesajı ise ‘Kadınların Güçlendirilmesi İçin Yoga.’ Kadınların kendilerine olan güvenini artırmayı, toplumsal rollerinde daha güçlü ve etkin olmalarını hedefleyen bu mesajın herkes tarafından doğru okunması gerektiği son derece önemlidir" diye konuştu.

"YOGA HEM TÜRKİYE’DE HEM DÜNYADA POPÜLER" Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ise "Normalde sizin de bildiğiniz gibi 21 Haziran’da kutluyoruz yoga gününü. Sizin de bildiğiniz nedenlerle kutlamak için bugünü seçtik ve burada bir aradayız. Yoga hem zihni hem bedeni hem de ruhu rahatlatan bir faaliyet. Yoga hem fiziksel olarak hem de mental olarak insanları rahatlatan faaliyet. Yoganın hem Türkiye’de popüler olduğunun hem de dünyada popüler olduğunun farkındayım. Her gün hayatımızda yoga olsun her gün yoganın keyfini sürelim." şeklinde konuştu.