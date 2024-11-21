Bu kapsamda çalışmalarına birkaç gün önce başladıklarını belirten Boyraz, "Mutlu Kafe'mizin bir köşesini dikiş makineleriyle atölyeye dönüştürdük. 15 özel birey annemiz ve çocukları ile devam ediyoruz. Özel birey annelerimiz akşam saatlerinde Mutlu Kafe'ye gelerek çalışmalarını yapıyor. Burayı sahiplenmeleri de bizi çok mutlu ediyor. Özel bireylerimiz de daha önce dikiş eğitimi aldıkları için bu sürece dahil olarak bize destek veriyor" dedi.