

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi Kıymet Erzincan Kına'nın yeni eseri olan "Umay Ana’dan Al Karısı’na Atlı Gelip Yaya Kalanlar" yayınlandı. Daha önce birçok çeviri esere katkısı bulunan Kına, yeni eserinde mitolojinin, masalların, destanların, halk şiirinin, ritüellerin izinden, kadın tarihine dair bir gerçek arayışını ortaya koyuyor. Kına'nın eseri, kadın araştırmaları, mitoloji ve halkbilime de katkıda bulunuyor. Kitabın editörlüğünü Ali Cem Akbulut ve Ayşe Nihal Akbulut yaparken düzeltmelerini ise Kıymet Erzincan Kına'nın kızı Irmak Günce Kına üstleniyor.

Umay Ana’dan Al Karısı’na Atlı Gelip Yaya Kalanlar'ın tanıtım bülteninden:

Hakiki olayları anlatmasalar da hakikati kulağımıza fısıldayan mitolojinin, masalların, destanların, halk şiirinin, ritüellerin izinden, yazılmamış kadın tarihine dair gerçek arayışı. Nasıl ki rüyalarda bilinçaltımıza dair sırlar vardır, buralardaki izlerde de kolektif bilinçaltımıza dair sırlar yer alır. Bu izleri bir kez takibe aldığımız anda gerçeğe dair izler çorap söküğü gibi gelmeye başlar.

Böylece daha eşitlikçi sistemlerin kalemleriyle değil de âdemoğlunu tepede tutan kalemlerin yazıya geçirdiği tarihten, kadınların nasıl silinmeye çalışıldığını, nasıl cadılaştırıldığını görmeye başlarsınız. Bozulan yapbozu yeniden yapma çabasına girersiniz. Yapbozun köşelerinde ise dilde, ritüellerde, arkeolojik bulgularda bırakılan işaret fişekleri yer alır.

Ama bilmelisiniz ki bu işaret fişeklerinin en canlı izleri mecburen eşitlikçi bir yaşam sürdüren konargöçer toplumların yaşantılarında, yakın tarihlerinde ve inançlarında yer alır. Fatma Ana’nın, Sarı Kız’ın ya da Al Karısı’nın izleri, sizleri hiç ummadığınız bir mirasa ve tarihe götürebilir, örneğin. Yeter ki Umay Ana’dan Al Karısı’na Atlı Gelip Yaya Kalanlar’ın işaretlerine talip olun.