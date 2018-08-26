Umea FC - Skelleftea maç önü

Umea FC ve Skelleftea, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Umea FC 30 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Skelleftea 11 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Umea FC, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Skelleftea, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 770 kodlu maçı oynayanlar; Umea FC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Skelleftea galibiyet oranı 0.00.

Umea FC son hafta oynanan Skelleftea maçında 0-2 yenildi.

Skelleftea ise Umea FC karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Umea FC, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

Skelleftea ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Skelleftea, 12 gol atarken 19 gol yedi.

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