Umea FC - Sollentuna United maçı rakamları

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Umea FC ile Sollentuna United, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Umea FC 27 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sollentuna United 17 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Umea FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sollentuna United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 142 kodlu maçı oynayanlar; Umea FC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sollentuna United galibiyet oranı 0.00.

Umea FC son haftadaki Vasalund-Essinge IF müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sollentuna United, Akropolis IF karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Umea FC, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 5 gol yedi.

Sollentuna United, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sollentuna United 9 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.