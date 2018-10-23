Ümit Kantarcılar imaj yeniledi

Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan “Bizim Semtin Çocukları” adlı sinema filminin başrol oyuncusu Ümit Kantarcılar yeni imajı ile dikkat çekti. Rolü için iki ay boyunca saç ve sakalını uzatan Kantarcılar; aynı zamanda aylar süren yoğun bir spor programı uyguladı.

Cadde'nin haberine göre, ilk sinema filminin bambaşka bir heyecan olduğunu belirten Kantarcılar, “ Uzun zamandır rolüme hazırlanıyorum. Hikayeyi de karakteri de çok sevdim. İlk sinema filmim olduğu için de tarifsiz bir heyecan var içimde” dedi.

Ümit Kantarcılar filmde; doğduğu günden beri aynı mahallede yaşayan ve ünlü bir gece kulübünde vale olarak çalışan “Yusuf” adlı bıçkın bir mahalle delikanlısını canlandıracak.

Yapımcılığını Mürvet Uç ve Gece-Gündüz Yapım ’ın, senaristliğini Feridun Hocalar’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Gürtop oturuyor.

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