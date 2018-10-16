Ümit Kantarcılar, İspanyol model sevgilisi Alba Clave’yle görüntülendi

Ümit Kantarcılar, dört aydır birlikte olduğu İspanyol model Alba Clave’yle, önceki akşam Kuruçeşme’de bir teknede romantik dakikalar geçirdi. Flaşların patlamasıyla panik olan ikili, hızlı adımlarla tekneden çıkarak taksiye bindi