Ümit Milliler'e Sami Satılmış'tan kötü haber

Altınordu'da top koşturan Sami Satılmış, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosundan Sami Satılmış sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Altınordu forması giyen Sami Satılmış, sakatlığı dolayısıyla Ümit Milli Takımımızın Kosova ve Belarus maçları aday kadrosunda yer alamayacak." ifadelerine yer verildi.

Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 21 Mart Cuma günü Alanya'da Kosova'yı, 25 Mart Salı günü ise İstanbul'da Belarus'u konuk edecek.