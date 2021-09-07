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Haberler Futbol Milli Takım
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Ümit Milliler, İskoçya'yla yenişemedi: 1-1

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Gruptaki ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olan milliler, ikinci maçında da galibiyete ulaşamadı.

Ümit Milliler, İskoçya'yla yenişemedi: 1-1

8. dakikada İskoçya ilk tehlikeli pozisyonunu gole çevirdi. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında Middleton'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'ndan sekerek sol kanattaki Montgomery'in önünde kaldı. Montgomery'in iyi kontrolün ardından yaptığı ortada penaltı noktası civarında tekrar topla buluşan Middleton'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada milliler beraberlik fırsatı yakaladı. Sağ kanattan hızla kat eden Ali Kaan Güneren, topu ceza sahası içine kadar taşıdıktan sonra yerden sert bir orta yaptı. Paralel giderek kaleciyi de geçen topa son anda Ramsay müdahale ederek mutlak gol pozisyonunu önledi.

45. dakikada milli takım bir kez daha beraberlik şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Umut Güneş'in sol kanattan yaptığı ortada bir anda ceza alanı içinde boş kalan Bünyamin Balcı'nın rahat pozisyonda yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

49. dakikada İskoçya farkı 2'ye yükseltme şansını yakaladı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatalı pasında top, bir anda ceza sahası içinde Scott'un önünde kaldı. Rahat pozisyonda meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayan Scott'un şutu, kalenin üstünden auta gitti.

56. dakikada sağ kanattan gelişen tehlikeli milli takım atağında, Ali Kaan Güneren'ın ceza alanı içine doğru yaptığı ortada Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşu, uzak kale direğini sıyırarak az farkla auta çıktı.

59. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanı içinde kalabalık milli takım savunmasını vücut çalımıyla ekarte eden Scott, bir anda kaleciyle önünü açtı. Scott'un yaptığı sert vuruşu, kaleci Ersin Destanoğlu iyi uzanarak uzaklaştırmayı başardı.

76. dakikada milliler skoru eşitledi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından bir anda penaltı noktasına yakın bölgede yaşanan karambolde top Enis Destan'ın önünde kaldı. Enis'in yaptığı dokunuşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

89. dakikada seri paslarla hücum eden konuk ekipte, aynı dakikada içinde Middleton iki kez üst üste kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya geldi. Middleton, iki pozisyonda da topa iyi vursa da Ersin'i geçmeyi başaramadı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Yusuf Can Esendemir, Ravil Tagir, Evren Eren Elmalı, Ali Kaan Güneren, Umut Güneş, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Batuhan Kör), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Erkan Eyibil), Ali Akman (DK. 46 Enis Destan)

İskoçya: Sinclair, Mayo, Welsh, Doig, Ramsay, Williamson, Middleton, Kelly, Kennedy (Dk. 63 Rudden), Scott (Dk. 77 Anderson), Montgomery (Dk. 72 Mackay)

Goller: Dk. 8 Middleton (İskoçya), Dk. 76 Enis Destan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 28 Umut Güneş, Dk. 40 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye), Dk. 34 Montgomery, Dk. 37 Doig, Dk. 40 Williamson (İskoçya)

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