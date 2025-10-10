Habertürk
Habertürk
        Ümit Milliler, Litvanya'yı 2 golle mağlup etti!

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 23:18 Güncelleme: 10.10.2025 - 23:18
        Ümit Milliler, Litvanya'yı 2 golle mağlup etti!
        Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı 2-0 yendi.

        Maçın 7. dakikasında Ayberk Karapo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan İzzet Çelik'in vuruşunda defansa çarpan top, üst direkten oyun alanına döndü.

        14. dakikada Ümit Milli Takım'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Cihan Çanak'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta top üstten dışarı gitti.

        23. dakikada İzzet Çelik'in pasında ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Sivickas ayaklarıyla topu kornere çeldi.

        26. dakikada ümit milliler, 1-0 öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Ayberk Karapo'nun pasında defansa çarpan ve havalanan meşin yuvarlağı Başar Önal, arka direkte kafayla filelere gönderdi.

        65. dakikada ümit millilerin kazandığı serbest atışta Semih Kılıçsoy'un şutunda top üstten dışarı çıktı.

        85. dakikada ay-yıldızlı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Emre Demir'in kullandığı köşe atışında kale alanı içerisindeki topu Emirhan İlkhan filelerle buluşturdu: 2-0.

        Karşılaşmada başka gol olmayınca Ümit Milli Takım, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

