Ümit’in ölümü kaydedildi mi?

İlk olarak Vazgeçme ekibi, evde iddialar üzerine gizli kamera olup olmadığını araştırdı. İddialara göre Ümit, ölmeden önce eşi Müge’ye güvenmediği için bir arkadaşına giderek gizli kameraların nereden temin edilebileceğini sormuştu.

TELEFON NASIL İKİYE AYRILDI?

Yayında, Ümit’in yakın arkadaşı olduğunu söyleyen telefoncu Selçuk Bey, bunun çok nadir görülen bir durum olduğunu ifade etti.

Kendi elleriyle aynı telefonu kırmaya çalıştı ancak telefon o şekli almadı. Didem Arslan Yılmaz ise cinayetin sırrını o telefonun çözeceğini söyledi.