Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Ümmü Seif kimdir? Ümmü Seif neden gündem oldu? İşte Ümmü Seif'in videosu

Youtube'da 5 milyon takipçisi olan ve İstanbul'da yaşadığı iddia edilen Ümmü Seif, paylaştığı 29 saniyelik video ile Türkiye trendlerinde 1. sırada yer alıyor. 3 günde 12 milyon kişi tarafından izlenen videoda Ümmü Seif'in yaptığı el hareketlerinden şiddet gördüğünü ve yardım istediği düşünülüyor. İşte haberin ayrıntıları...

Ümmü Seif kimdir? Ümmü Seif neden gündem oldu? İşte Ümmü Seif'in videosu

Ünlü YouTuber Ümmü Seif'in yayınladığı bir videoda yaptığı el işareti, "Bir grup tarafından kaçırıldığını ima ederek polisten yardım istiyor" şeklinde yorumlandı. Video kısa sürede trendler listesine girdi.

Videosunda artık çocuklarına vakit ayırmak istediğini ve kanalı bırakacağını söyleyen Ümmü Seif'in 30 saniyelik videonun sonunda yaptığı el işareti için iki ihtimal üzerinde duruluyor. Ümmü Seif'in mizahsen amaçlı videoyu çektiği ya da kadınların imdat çığlığı olan işareti tanıtmayı hedeflediği iddia ediliyor.

ÜMMÜ SEİF KİMDİR?

25 yaşında olan Ümmü Seif, Youtube hesabında paylaştığı Pubg Mobil videolarıyla 5 milyon aboneye ulaşan bir isimdir.

İŞTE ÜMMÜ SEİF'İN VİDEOSU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KORKUNÇ İSTİSMAR! Son dakika: Önce uyuşturucu sonra istismar! - haberler -
GÜNDEMÖnce uyuşturucu sonra istismar!
Kaan Terzioğlu: Egemenlik sorunu
GÜNDEMKaan Terzioğlu: Egemenlik sorunu
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama var mı?
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
KAYDETMİŞTİ! Son dakika: Eşini vuran cani için istenen ceza belli oldu
GÜNDEMTüfekle vuran eşinin fotoğrafını çekmişti! Önemli ...
UBER Türkiye'ye geri dönüyor! UBER açıldı mı, ne zaman açılacak? UBER AÇIKLADI!
GÜNDEMUBER Türkiye'den "#uberyeniden" paylaşımı!
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanaat önderleriyle görüşün' talimatı
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan 'Kanaat önderleriyle görüşün' ...
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu yap
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı
GÜNDEMİstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir?
SON DAKİKA! 'Mahrem imam' Yazıcıoğlu soruşturmasına FETÖ'nün müdahalesini anlattı
GÜNDEMYazıcıoğlu soruşturmasına FETÖ'nün müdahalesini ...