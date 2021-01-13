Ünlü YouTuber Ümmü Seif'in yayınladığı bir videoda yaptığı el işareti, "Bir grup tarafından kaçırıldığını ima ederek polisten yardım istiyor" şeklinde yorumlandı. Video kısa sürede trendler listesine girdi.

Videosunda artık çocuklarına vakit ayırmak istediğini ve kanalı bırakacağını söyleyen Ümmü Seif'in 30 saniyelik videonun sonunda yaptığı el işareti için iki ihtimal üzerinde duruluyor. Ümmü Seif'in mizahsen amaçlı videoyu çektiği ya da kadınların imdat çığlığı olan işareti tanıtmayı hedeflediği iddia ediliyor.

ÜMMÜ SEİF KİMDİR?

25 yaşında olan Ümmü Seif, Youtube hesabında paylaştığı Pubg Mobil videolarıyla 5 milyon aboneye ulaşan bir isimdir.

İŞTE ÜMMÜ SEİF'İN VİDEOSU