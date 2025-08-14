Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 13 kilometrelik uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak hat, şehir içi trafiği büyük ölçüde hafifletecek. Yolculuk süresini 21 dakikaya indirmesi öngörülen projenin tamamlanacağı merak ediliyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, hangi hatlarla entegre edilecek? İşte, projeye ilişkin tüm detaylar…