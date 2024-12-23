Ümraniye'de "12. Geleneksel Çocuk Oyunları"

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "12. Geleneksel Çocuk Oyunları" uygulamasını başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kolektif bir şekilde spor yapmak ve geleneksel oyunları günümüze taşımak amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları programı, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinden oluşuyor.

REKLAM Program; yakan top, mendil kapmaca ve sek sek gibi geleneksel oyunları günümüz çocuklarıyla buluşturmayı hedefliyor. Ümraniye bulunan 25 ilkokul, 12 ortaokul ve 8 lise olmak üzere toplam 45 okuldan 7 bin 300 öğrencinin programa katılması planlanıyor. İlkokul ve ortaokullarda yakan top, sek sek ve mendil kapmaca kategorilerinde müsabakaların düzenlendiği programa liseler yalnızca yakan top branşıyla katılıyor.