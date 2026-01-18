Huzur Mahallesi Sulh Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangında alevler katın tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla üç farklı noktadan müdahale edilen yangın bir saat sonra söndürüldü.

Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Fotoğraf: AA