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        Haberler Gündem Güncel Ümraniye'de Roman çiftlere toplu nikah | Son dakika haberleri

        Ümraniye'de Roman çiftler toplu nikah töreniyle evlendi

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlenen toplu nikah töreniyle 12 Roman çift dünya evine girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:55
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        Ümraniye'de Roman çiftlere toplu nikah
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        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 12 Roman çift toplu nikah töreniyle evlendi.

        Ümraniye Nikah Sarayı'nda düzenlenen törende çiftlerin nikahları Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından kıyıldı. Törenin ardından, çiftler ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Belediye Başkanı Yıldırım, çiftlerin hayatında dönüm noktası olan törenin, Ümraniye'nin kültürel çeşitliliğinin de bir yansıması olduğunu ifade etti.

        Evliliğin her bireyin temel haklarından biri olduğunu belirten Yıldırım, aile birliğinin önemine de dikkati çekti.

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