Ümraniye'de üniversitelilere ücretsiz yemek

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği "Öğrenci Lokantası" hizmetiyle gençlere sıcak destek sunuyor.

Titizlikle hazırlanan yemekler, Ümraniye Belediyesi binasında bulunan lokantada hafta içi her akşam saat 18.00 - 20.00 saatleri arasında öğrencilere ikram ediliyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden üniversite öğrencileri, belediyenin bu sosyal sorumluluk projesinden faydalanabiliyor.

Öğrenci Lokantası'ndan yararlanmak isteyen gençler, başvurularını Ümraniye Belediyesi'nin resmi web sitesi olan www.umraniye.bel.tr adresi üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimize destek olmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim için şehrimize gelen ve ilçemizde ikamet eden kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Amacımız, ailelerinden uzakta olan öğrencilerimize sıcak yemeklerimizle küçük de olsa bir destek sağlayarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek" dedi.