Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ümraniye'de yaşlılara evde temizlik desteği | Son dakika haberleri

        Ümraniye Belediyesi'nden yaşlılara evde temizlik desteği

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, evlerinin temizliğini yapmakta zorlanan yaşlılara "Evde Temizlik Hizmeti" sunmaya devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümraniye'de yaşlılara evde temizlik desteği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi'nin yaşlılara yönelik "Evde Temizlik Hizmeti" sürüyor.

        Belediye, "Evde Temizlik Hizmeti" ile özellikle tek başına yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle günlük ev işlerini yapamayan 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

        Temizlik ekipleri evlere düzenli aralıklarla yapılan ziyaretlerde, vatandaşların yaşam alanlarını daha hijyenik hale getirmek için titizlikle çalışıyor.

        Camların silinmesinden mutfak, banyo ve koltukların temizliği ile çöplerin atılmasına kadar geniş kapsamlı bir çalışma yapılıyor.

        Bu hizmet, bakıma muhtaç ve yardıma ihtiyaç duyan yaşlı bireylerin sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamalarına olanak tanıyor.

        Evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ümraniye Belediyesinin 0216 443 56 00 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilir veya belediyeye dilekçe vererek programa dahil olabilirler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #Ümraniye Belediyesi
        #evde temizlik hizmeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası