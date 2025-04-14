Ümraniyespor: 1 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi 66'da öne geçerken, konuk ekip 85. dakikada eşitlik golünü buldu.
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Esenler Erokspor puanını 49'a yükseltirken, Ümraniyespor ise 47 puana çıktı.
Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erokspor ise lider Kocaelispor'u konuk edecek.