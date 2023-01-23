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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertlilerin ligde 38 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ümraniyespor ise 14 puanla sonucu sırada. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor. Peki Ümraniyespor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk oluyor. Peki Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta hangi kanalda? 
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

     
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.
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  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

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  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

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  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

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  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

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  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

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  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

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  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Diego Rossi
  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

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  • Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor muhtemel 11'ler

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