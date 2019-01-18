Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bu formayı sen, ben giysek bu kadar puan toplardık” diyerek acınası gerçeği dile getirdi birkaç gün önce…

Kötü, hatta rezalet denilecek durumu en açık biçimiyle özetleyen Başkan Koç’un cümlesi tarihe geçecektir…

Kimin suçlu olduğu sorusu artık anlamını yitirmiştir…

İlk yarının son 3 karşılaşmasında görev yapan Ersun Yanal, 10 günlük bir hazırlık dönemi geçirdi takımla…

Kurtarıcı olarak sarıldı herkes Ersun hocaya…

Ümraniye ile oynanan kupa karşılaşması hayal kırıklığı yaratmanın dışında, değişmeyen tek şeyin Fenerbahçe’nin değişmediğiydi…



TAKIM, TAKIM OLMAKTAN ÇIKMIŞ



Ruhunu yitirmiş bir takım…

Rakip kaleye gitmeye mecali olmayan oyuncular…

Top kapmayı beceremeyen, ayağındakini tutamayan acemiler…

Şut atmayı unutan, boş kaleye top yerine kendini atan golcü…

Yavaş oynamayı ilke edinmiş bir takım…

Garip paslaşmalar…

Organize bir akın geliştirmeyi düşünemeyenler…

Kazanma bilinci bir yana, futbolu unutmuş vurdumduymazlar…

Düşme potasında olmanın acısını yüreğinde hissetmeyenler…

Tüm bunlara bakıp nasıl telaşlanmasın taraftar…Takımı kuran Comolli, Ümraniye maçını Başkan Ali Koç’un arkasında izledi. Yakından baktım. Yüzü kızardı mı diye…Benim gibi Sarı-Lacivertliler de merak etmişlerdir elbette…Ne gezer. Tek kızaran 47.dakikada Elif oldu…Ümraniye karşılaşması önemliydi. Takımın performansı, isteği, mücadele gücü, ortak bilinç görücüye çıkmıştı…Ne yazık ki, umutsuzluk kapladı içimizi. En küçük bir kırıntı yoktu gelecek adına…

Başta Ali Koç olmak üzere, tüm yöneticiler, teknik kadro, Ersun Yanal bu takımı ligde bırakmaya odaklanmalı…

Buna mecburlar…



TARAFTARIN SABRINI SINAMAYIN



3-4 kaç tane kaliteli oyuncu alabiliyorsanız bulun alın…

Pazartesi akşamı Bursaspor maçı var. Deplasman da oldukça zor bir karşılaşma…

Ümraniye karşısında sergilenen oyun ölçü alınacak olursa vay Fenerbahçe’nin haline…

Maçı izlerken üzülmekten öte içimiz sıkıldı. Bu yazıyı yazarken bir kez daha aynı duyguları yaşadık…

Taraftarın kalbi kırık…

Öfkelerini yüreklerine gömdüler…

Küçük bir umut kırıntısına ihtiyaçları var…

Çubukluya yakışır bir kırıntı…

Yoksa bu sevgi seli bir volkan kadar acımasız patlar…