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Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Lale Orta'dan özür bekliyorum

Hangikredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kayseri’ye 1 puan için değil kazanmak amacıyla geldiklerini söyleyerek, “Lale Orta’dan özür bekliyorum” dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Lale Orta'dan özür bekliyorum
İHA

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Tamamen kazanma parolası ümidiyle gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çağdaş hocayı, ekibini, Kayserispor’lu oyuncuları ve camiayı aldıkları galibiyetlerden dolayı tebrik ediyorum. Kalan bölümünde de umarım arzu ettiği yerde bitirip hedeflerine ulaşabilirler. Futbol adına Kayserispor ve Çağdaş Hoca güzellikler ortaya koyan bir ekip. Sahada ciddi oyuna, maçına göre planları olan bir ekip. O yüzden de başarılı olmayı hak ediyorlar. En başta onları tebrik ederim. Maça gelirsek aslında sizlerin de kamuoyunda gördüğü gibi biz buraya 1 puan için değil kazanmak amacıyla gelmiştik. Oyunun ilk bölümünde ön alan baskıları yapıp daha net pozisyonlar üreten, topa daha çok sahip olan takım Ümraniyespor'du. Pozisyonlara da girdik. Umut ile iki tane net ve diğer pozisyonlar vardı ama maalesef sezon başından beri devam eden sonlandırma sıkıntımızın bu maçta da devam ettiğini gördük. Onların kazandığı bir penaltı. VAR'dan verilen bir karar. Bizim duran toptan bulduğumuz golle oyun 1-1 oldu. İkinci yarıda tamamen hedefimiz benzer oyun kalitesiyle devam etmekti. İkinci yarıya da iyi başlamıştık ama onların çalıştığı aslında bizim de çalıştığımız bölgeden yediğimiz kısa ortadan yediğimiz ikinci gol. Sonrası bazı riskler aldık, pozisyonlar da ürettik ama Bu gol bulmamıza maalesef vesile olmadı. Rakiplerimizin puan kaybettiği bu hafta da özellikle bazılarının puan kaybettiği haftada buradan alacağımız bir ya da üç puan bizim adımızı çok değerliydi. Bunu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. 8 maçımız kaldı. Ümraniyespor olarak da ben, oyuncularım, kulübümüz son maçımız olan İstanbulspor maçının son saniyesinde son düdüğe kadar bu ligde var olabilmek adına da devam edeceğiz. Bütün var gücümüzle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"ÜMRANİYESPOR MAÇLARINDAKİ BÜTÜN POZİSYONLAR İNCELENSİN"

Hakemleri eleştiren Uçar, “Bunu da bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum. Hakemlerle alakalı çok konuşmam. Bugüne kadar çok övgüler düzdüm. Kaybettiğim Galatasaray maçı olsun, birçok maçtan sonra maçları yöneten hakemleri. Yalnızca şunu da açık ve net belirtmek isterim ki, sadece bugün için konuşmuyorum. Lütfen sezon başından beri oynanan Ümraniyespor maçlarındaki bütün pozisyonlar, oyunlar incelensin. Bu noktada ben değer verdiğim, sevdiğim sevgili Lale hocamdan sezon başından beri bütün MHK içinde bulunan hakem arkadaşlarımızın yönettiği maçlar adına bundan sonraki süreçte sizlerin huzurunuzda net söylüyorum, özür bekliyorum. Hakemleri bu kadar onore eden, yücelten, onların yanında olan bugüne kadar bir insan olarak sezon başından beri yandığımız canlar adına bu ligde kısıtlı imkanlarla var olma mücadelesi gösteren bir ekibin teknik direktörü olarak sevgili Lale Orta'dan tekrar tekrar söylüyorum; özür bekliyorum” diye konuştu.

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