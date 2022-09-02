Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maça saatler kala sporseverler araştırmalara devam ediyor. Maç ile ilgili en çok; Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...