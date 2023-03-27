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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Umut Akyürek'in son hali şaşırttı

Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek'in değişimi hayranlarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Akyürek'e "Neden kendinize bunu yaptınız?" şeklinde yorumda bulundu

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  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    Birçok ünlü isim gibi estetik modasına uyan Umut Akyürek, son haliyle dikkat çekti. Estetiğin dozunu kaçıran Akyürek'i sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.
  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    Takipçileri tarafından botoks ve dolgu gibi birçok işlem yaptırdığı ileri sürülen Umut Akyürek, bu karesini yayınladı. 49 yaşındaki şarkıcı, bu paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.
  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    Umut Akyürek'e bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neden kendinize bunu yaptınız?" yorumunda bulundu. 
  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    AMELİYAT MASASINA YATMIŞTI

    Öte yandan Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetilen Umut Akyürek, iki yıl önce göz kapağından ameliyat geçirmişti. İşlem sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Akyürek, doktoruna teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti.
  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    Umut Akyürek, "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada, en ufak bir acı rahatsızlık hissettirmeden silen çok büyük bir değer..." ifadelerini kullanmıştı.
  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    "ONA BENZEMEYE ÇALIŞMIYORUM"

    Umut Akyürek, daha önce de "Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum. Bu benzerlikte cerrahi bir müdahalenin etkisi yok. Eski fotoğraflarıma bakın dilerseniz. Dudaklarım yüzde 100 orijinal" açıklamasını yapmıştı.
  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2005'te kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.
  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    Umut Akyürek'in kızı Melek Bal, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.
  • "Neden kendinize bunu yaptınız?" Umut Akyürek'in son hali şaşırttı! - Magazin haberleri

    Umut Akyürek'in eski hali

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