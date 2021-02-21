Ünal Karaman: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGöztepe
ABONE OL

Ünal Karaman: "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık"

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, iyi oynayarak ve mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi

Ünal Karaman:
AA

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Önemli bir müsabaka oynadık. İyi hazırlandık. Moralliydik. İyi bir oyun ve mücadeleyle hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, son 2 maçta Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçmeleriyle ilgili, "Biz bu yükselmeyi galibiyetlerle yorumlamıyoruz. Mağlup olduğumuz müsabakalarda da bunları ifade ettik. Biz işimiz yapmaya gayret ediyoruz, zaman zaman sonuç alamıyoruz ama mücadelemizin bir karşılığı olmalıydı. Bir teknik adam olarak göreve yarıda başlamak zordur. Ancak geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan karakterli bir oyuncu grubu var. Onlarla gurur duyuyorum. Akılcı oynadılar ve müsabakayı kazandık. Biz bunu çok abartmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe: 0 - Göztepe: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLKadıköy'de şok!
SON DAKİKA: Erol Bulut'tan flaş açıklama! "Kimse tehdit edemez" Spor haberleri
FUTBOL"Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe iyi yolda! Son dakika spor haberleri
FUTBOLFenerbahçe iyi yolda!
Fenerbahçe’den evinde 5. mağlubiyet
FUTBOLFenerbahçe’den evinde 5. mağlubiyet
SON DAKİKA: Galatasaray'ı savunması zirveye taşıdı! Spor haberleri
FUTBOLSavunma zirveye taşıdı!
SON DAKİKA: Alanyaspor Galatasaray maç yorumları! İşin sırrı... Spor haberleri
FUTBOLİşin sırrı Belek'te!
Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLSivasspor çıkışta! 2'de 2...
Caner ve Thiam'dan değişikliklere tepki
FUTBOLDeğişikliklere tepki
Lionel Messi’den bir rekor daha
FUTBOLMessi’den bir rekor daha
Erol Bulut: "Telafi edeceğiz"
FUTBOL"Telafi edeceğiz"