Depremin çok şiddetli hissedildiğini ve mahalledeki evlerin ağır hasar aldığını anlatan Çiçek, yakınlarını kontrol ettikten sonra müzeye gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre müze görevlisi Ali Çiçek, tarihi bölgeye yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiğini belirtti.

"MÜZEDE HERHANGİ BİR HASAR YOK"

Çiçek, müzedeki heykelleri daha önce beton haznelere yerleştirdiklerini aktararak, "Depremin ardından müzenin halini merak ettim, çünkü baya sallandık. Geldim burada herhangi bir yıkım, devrilme yoktu, bütün eserler ayakta. Müzede herhangi bir hasar yok" diye konuştu.

Alanın dünyanın en büyük açık hava heykel atölyelerinden birisi olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Genç Hitit dönemine ait yapılar bulunuyor. Kadın, ayı adam, aslan figürleri, mimari parçalar, savaş arabaları yapmışlar. En ufağı 1 ton, en büyüğü 10 ton ağırlığında. Genel olarak bunların hepsi de taslak ve bitmemiş."