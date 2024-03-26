UNICEF Sözcüsü: Gazzeli gençler kabusun bitmesi için öldürülmeyi umar hale geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in saldırmaya devam ettiği Gazze'deki gençlerle çarpıcı açıklamalar yaptı.

BM Cenevre Ofisi'nin bugünkü basın toplantısına Gazze'den video mesajla katılan Elder, dün görüştüğü Gazzeli gençlerin "kabustan kurtulmak için hızla ölmeyi umar hale geldiğini" ifade etti.

ELDER: REFAH TANINMAYACAK HALDE

Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini yaklaşık 3,5 ay önce ziyaret ettiğini belirten Elder, şu anda buranın tanınamayacak durumda olduğunu söyledi.

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Elder, Refah'ta izdiham yaşandığına, insanların çadırlarda ve sokaklarda hayatını sürdürdüğüne işaret ederek, "Refah'ta yaklaşık 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Bu, en temel insani ihtiyaçların karşılanmaması ve insan onurunun hiçe sayılması demektir. BM'de geçirdiğim 20 yıl boyunca hiç bu kadar yıkım görmemiştim. Gördüğüm her yer, her sokak tamamen yok olmuş durumda" dedi.

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Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin 3'te 1'inin kısmi olarak hizmet verdiğini vurgulayan Elder, "Bugün Gazze Şeridi'nde çocuklar, her zamankimden daha fazla sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor ancak buna her zamankinden daha az erişebiliyor" diye konuştu.

UNICEF Sözcüsü, Refah'a kara saldırısının tehlikelerine dikkati çekerek, Refah'ın Gazze'de kalan son hastaneye, barınaklara ve su sistemlerine ev sahipliği yaptığını kaydetti. YETERSİZ BESLENME SORUNU Refah'ta 600 bin çocuğun yaşadığını bildiren Elder, "7 Ekim 2023 öncesi Gazze Şeridi'ndeki 5 yaş altı çocukların yüzde 1'i yetersiz beslenme sorunu yaşıyordu. Şimdi ise 5 yaş altı her 3 çocuktan 1'i yetersiz besleniyor" İfadelerini kullandı.