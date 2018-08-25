Union Berlin - St. Pauli rakamlar

Almanya 2. Bundesliga maçında Union Berlin ile St. Pauli, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Union Berlin 4 puanla 9. sırada, St. Pauli 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Union Berlin son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St. Pauli, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 519. İddaa'da Union Berlin kazanır 1.95, berabere biter 2.90, St. Pauli kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Union Berlin önceki hafta Heidenheim 1846 mücadelesinde 4-3 yenildi.

St. Pauli ise Regensburg karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Union Berlin, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

St. Pauli ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St. Pauli, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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