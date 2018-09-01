Universitario Sucre - Blooming rakamlar

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Universitario Sucre ile Blooming, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Universitario Sucre 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Blooming 12 puanda ve 5. sırada. Universitario Sucre, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Blooming son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 756 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universitario Sucre kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Blooming sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universitario Sucre son hafta oynanan Blooming maçında 4-0 yenildi.

Blooming ise Universitario Sucre maçında 4-0 kazandı.

Universitario Sucre, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Universitario Sucre, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi.

Blooming, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Blooming, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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