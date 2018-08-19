Universitario Sucre - Sports Boys Warnes maçı öncesi rakamlar

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Universitario Sucre, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Sports Boys Warnes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:15. Maç öncesi Universitario Sucre 2 puanla 13. sırada, Sports Boys Warnes 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Universitario Sucre, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sports Boys Warnes, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 700 kodlu maçı oynayanlar; Universitario Sucre galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sports Boys Warnes galibiyet oranı 0.00.

Universitario Sucre önceki hafta Blooming mücadelesinde 4-0 yenildi.

Sports Boys Warnes ise Bolivar maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Universitario Sucre, 1 gol attı ve 5 gol yedi.

Sports Boys Warnes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sports Boys Warnes, 7 gol atarken 4 gol yedi.

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