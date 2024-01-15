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        Haberler Sağlık Üniversite kampüslerindeki açık alanlarda "dumansız hava sahası" yaygınlaşıyor

        Üniversite kampüslerindeki açık alanlarda "dumansız hava sahası" yaygınlaşıyor

        Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırmasına göre, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda "dumansız hava sahası" uygulaması yaygınlaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:32
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        Dumansız hava sahası! Üniversitelerde yaygınlaşıyor
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        YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün ilk kez üniversite kampüslerindeki "dumansız hava sahası" uygulamasına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarına yer verildi.

        Buna göre, bazı üniversitelerin kampüslerinin tamamında, bazılarının ise sınırlarını çizdikleri alanlar dışındaki yerlerde tütün ürünlerinin kullanılmasına izin vermediği aktarılan açıklamada, bu konuda üniversitelerde örnek uygulamaların yürütüldüğü vurgulandı.

        DUMANSIZ HAVA SAHASI UYGULAMASI YAYGINLAŞTI

        Araştırmayla bu konuda önemli mesafeler alındığını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Araştırmaya göre, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda 'dumansız hava sahası' uygulaması yaygınlaştı. Türkiye'deki üniversitelerden 78'i devlet, 52'si vakıf toplam 130'unun yerleşkelerindeki açık alanların yüzde 44,3'ü 'dumansız hava sahası' olarak ilan edildi.

        Üniversiteler, 'dumansız kampüs', 'tütünsüz üniversite', 'dumansız üniversite' gibi tanımlamalarla senatoları tarafından belirlenen usul ve esasları internet sitelerinden, sosyal medyadan ve kampüslerde farklı noktalara yerleştirilen tabela ve uyarı yazılarıyla paylaşarak, sahada sıkı takip yapıyor. Üniversiteler, tütün ürünleri kullanımını önleme uygulamalarının yanı sıra bu alışkanlıktan nasıl kurtulabilineceğine ilişkin çözüm önerileri de paylaşıyor."

        ORTAK İNİSİYATİFLE BELİRLENEN KURALLAR

        YÖK'ün açıklamasında, üniversitelerin tek tek yaptıkları uygulamaların dışında, ortak inisiyatifle belirledikleri kuralların da bulunduğuna işaret edilerek, "Hacettepe, Başkent ve Bilkent üniversitelerinin ortak hazırladıkları 'Tütünsüz Üniversite İçin Adım Adım' başlıklı rehberde de 'tütünsüz üniversite' hedefini benimseyen üniversitelerin izlemesi ve uygulaması gereken çerçeve çizildi" ifadelerine yer verildi.

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