2025 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül, elektronik kayıtları ise 1-3 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Herhangi bir nedenle kayıtlarını gerçekleştiremeyen öğrencilere de güzel haber geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mazeretleri sebebiyle üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Peki, üniversite mazeret kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitecek? İşte 2025 üniversite mazeret kayıt tarihleri ve YÖK Başkanı Özvar’ın açıklaması.